Ancora non sappiamo il nome dei prossimi top di gamma Samsung, potremmo conoscerli come Samsung Galaxy S21, nome sul quale finora si è concentrato il maggior numero di indiscrezioni, oppure come Samsung Galaxy S30. Ce lo dirà il tempo, ma sulla possibili capacità della batteria qualche informazione inizia già ad arrivare.

I colleghi di galaxyclub.nl infatti hanno ricevuto una “soffiata” su una batteria Samsung con codice prodotto EB-BG996ABY legata al dispositivo SM-G996, in altre parole Samsung Galaxy S21+. L’accumulatore al litio ha una capacità nominale di 4.660 mAh, mentre la capacità tipica dovrebbe essere di 4.800 mAh.

Samsung Galaxy S20+ ha una capacità tipica di 4.500 mAh quindi, se il rumor non mente, Samsung Galaxy S21+ guadagnerà 300 mAh: non un salto epocale, certo, ma un incremento più che gradito se le dimensioni rimarranno quelle attuali, con Samsung Galaxy S21 Ultra che a quel punto dovrebbe superare di slancio quota 5.000 mAh.

Arriverà sicuramente prima la serie OnePlus 8T e nonostante le indiscrezioni sul suo conto finora non siano state molto generose, il leaker Max J. che è forse la fonte più affidabile sulle vicende dell’azienda ha scoperto il nome in codice di OnePlus 8T: sarebbe kebab il nome con cui se ne parla nelle stanze segrete di Shenzhen.

La serie OnePlus 8T è attesa nell’ultima parte dell’anno. Vi terremo aggiornati.