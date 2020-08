Samsung Galaxy Z Fold2 5G si mostra in un breve video, facendo intravedere alcune dei suoi punti di forza: il filmato arriva da TikTok ed è stato condiviso tramite Twitter, ma quei pochi secondi sono sufficienti per farci scoprire alcuni dettagli dal “vivo”.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G appare in video

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è l’ultimo smartphone pieghevole del produttore sud-coreano, presentato un paio di settimane fa durante il Galaxy Unpacked 2020 insieme a diversi altri prodotti (tra cui Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra). Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vederlo all’opera in un primo video, e ora abbiamo a disposizione qualche secondo in più per apprezzarle le potenzialità.

Il breve video dovrebbe provenire dalla Cina ed è stato condiviso originariamente tramite TikTok: al suo interno possiamo notare la schermata di accensione, la funzione per la fotocamera che sfrutta il “doppio schermo”, lo stretto display esterno, un dettaglio della cerniera e persino il menu dedicato alla scelta tra i 60 e i 120 Hz di refresh rate.

Si può al tempo stesso notare come Samsung sia dovuta scontrarsi nuovamente con gli stessi problemi di questo tipo come la piegatura che, anche in questo nuovo modello, c’è e si vede.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold2 5G dovrebbe essere disponibile in preordine solo dal prossimo mese di settembre, anche se il prezzo di vendita non è tuttora stato annunciato. Ancora non sono state zittite le indiscrezioni sul possibile arrivo di una versione 4G: continuate a seguirci per rimanere aggiornati al riguardo.

