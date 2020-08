Samsung vuole procedere sulla strada degli oltre 100 megapixel. È l’informazione diffusa dall’affidabile Ice Universe, secondo il quale il prossimo top di gamma dell’azienda, il Samsung Galaxy S21 in uscita nel 2021, vuole insistere sulla via dei 108 megapixel ma con un sensore diverso da quello attuale, rinnovato e migliore.

Su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è impiegato il sensore HM1 mentre su Galaxy S21 Ultra arriverebbe quello di generazione successiva. Va detto che il prossimo top di Seul adesso dovrebbe essere in una fase di sviluppo non troppo avanzata, quindi non sarebbe strano se le cose cambiassero da qui al primo trimestre dell’anno prossimo.

Galaxy S21 Ultra,Still 108MP, the sensor is the successor to HM1 — Ice universe (@UniverseIce) August 19, 2020

Tuttavia Ice Universe è sempre bene informato su ciò che avviene nelle stanze segrete di Samsung, per cui nell’ottica di immaginare il prossimo “top” conviene tenere in considerazione la sua previsione. Del resto un sensore da 108 megapixel coinvolge un numero di pixel enorme motivo per cui quelli di generazione attuale hanno ampi margini di miglioramento in termini di velocità dell’otturatore e di nitidezza.

Non è fantascienza dunque immaginare che Samsung abbia tutta l’intenzione di avvicinarsi alla perfezione con il prossimo smartphone da oltre 1.000 euro, quindi nel caso è bene che si inizi a lavorare con grande anticipo per avere il tempo necessario a sviluppare una soluzione tanto impegnativa. Si parla anche di una ricarica rapida da 60 watt.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S20 Ultra 5G