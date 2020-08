Brutte notizie in arrivo per alcuni clienti WINDTRE, che stanno già iniziando a ricevere comunicazione via SMS dell’arrivo di una pesante rimodulazione dei piani a consumo. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, in attesa di scoprire esattamente quali tariffe saranno coinvolte.

Rimodulazione WINDTRE: piani a consumo a 4 euro al mese

Alcuni clienti WINDTRE con piani tariffari a consumo subiranno una rimodulazione tariffaria piuttosto pesante a partire dal 23 settembre 2020: alcuni piani base, anche se ancora non è stato riferito quali, avranno da quella data un costo di 4 euro al mese, sempre con tariffazione a consumo.

I clienti WINDTRE coinvolti nella rimodulazione dovranno dunque sborsare 4 euro al mese solo per avere:

chiamate verso numeri nazionali di rete fissa e mobile a 29 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo;

SMS verso tutti a 29 centesimi e MMS a 50 centesimi;

videochiamate verso WINDTRE a 50 centesimi al minuto e verso altri operatori a 1 euro al minuto;

navigazione Internet a 99 centesimi per 1 GB (solo in caso di utilizzo).

Ecco parte della comunicazione ufficiale WINDTRE apparsa sul sito ufficiale:

“Con l’obiettivo di garantire gli investimenti e continuare ad assicurare un servizio di qualità, WINDTRE introduce, a partire dal 23 settembre 2020, alcune modifiche delle condizioni di offerta per i piani tariffari a consumo. Tali piani avranno traffico incluso fino a 4 euro al mese e potranno chiamare tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, a 29 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. Il costo per gli SMS è di 29 centesimi di euro e per gli MMS 50 centesimi. Il costo della Videochiamata verso WINDTRE è di 50 cent/minuto e verso altri operatori di 1 euro al minuto. Per la navigazione Internet è disponibile 1GB giornaliero al costo di 0,99 euro. Il giga è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno in cui è stato erogato; una volta esaurito, la navigazione sarà bloccata fino al giorno successivo. E’ previsto un costo mensile di 4 euro.”

Resta ovviamente la possibilità per gli interessati di esercitare il diritto di recesso, passando ad altro operatore senza alcuna penale entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS informativo (qui i dettagli). Purtroppo non conosciamo ancora le tariffe base coinvolte in questa nuova pesante rimodulazione, ma ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Questa pratica è probabilmente fatta per “convincere” chi ha ancora un piano a consumo a passare ad un piano abbonamento, potete trovare quelle più interessanti nelle nostre pagine dedicate alle offerte WIND e alle offerte TRE.

