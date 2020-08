Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni su alcuni dei dispositivi che dovrebbero essere lanciati nei prossimi giorni: stiamo parlando di Motorola Moto E7 Plus e RAZR 2020, Huawei Watch GT 2 Pro, HONOR Watch GS Pro e ASUS Zenfone 7.

Iniziando dagli smartphone di Motorola, le ultime anticipazioni ci dicono che Motorola Moto E7 Plus dovrebbe poter contare su un processore Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria, una doppia fotocamera da 48 megapixel con modalità notturna e una batteria da ben 5.000 mAh mentre per il nuovo RAZR si parla di una batteria molto piccola se paragonata a quelle della concorrenza (per esempio Samsung Galaxy Z Flip 5G).

In arrivo Huawei Watch GT 2 Pro e HONOR Watch GS Pro

Si chiama Huawei Watch GT 2 Pro ed è il prossimo smartwatch che il colosso cinese lancerà sul mercato (nell’immagine in alto la versione “base” lanciata lo scorso anno).

Già certificato in vari Paesi, il nuovo device di Huawei è apparso anche nel database dell’EEC, il che ci suggerisce che sarà commercializzato anche in Europa.

Tra le sue principali feature non dovrebbero mancare un display AMOLED, il chip Kirin A1, un modulo GPS, microfono e altoparlante integrati, una batteria da 455 mAh, Bluetooth 5.1, sensore per il battito cardiaco e 15 modalità sportive.

HONOR Watch GS Pro, invece, dovrebbe essere dedicato agli appassionati della montagna, almeno ciò è quanto suggerisce la nuova immagine promozionale pubblicata nelle scorse ore.

George Zhao, CEO di Honor, ha confermato di avere usato l’orologio, che è ancora in fase di test ma riesce già a soddisfare il suo “desiderio di sport all’aria aperta” grazie a “caratteristiche davvero potenti”.

ASUS Zenfone 7 avrà una fotocamera rotante

In attesa della presentazione ufficiale di ASUS Zenfone 7, la divisione tedesca del produttore ha pubblicato su Twitter un breve video teaser che ci conferma che lo smartphone potrà contare su una fotocamera rotante.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più.