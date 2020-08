Google sta preparando la chiusura di Play Music prevista a partire da settembre e uno degli ultimi dettagli della cessazione del servizio riguarda gli abbonamenti in regalo.

In precedenza, Google Play Music consentiva di regalare un abbonamento a chiunque, ma in vista della chiusura del servizio Google ha deciso che questi abbonamenti verranno convertiti in credito spendibile sul Play Store a titolo di risarcimento.

Google converte in credito gli abbonamenti Play Music in regalo

Gli utenti con abbonamenti in regalo attivi riceveranno una email da Google che li informerà in merito al fatto che Google Play Music non sarà più disponibile e sarà sostituito da YouTube Music tra settembre e la fine di quest’anno e che pertanto l’accesso a Google Play Music verrà rimosso definitivamente.

Nell’email Google comunica la sua volontà di convertire il valore residuo sull’account Play Music in credito per l’account Google Play da settembre in poi.

L’e-mail inviata ai clienti include un codice che deve essere riscattato entro la fine del prossimo anno, tuttavia non sono da escludere possibili sorprese circa il valore del credito che Google calcolerà, visto che un utente ha riferito di aver ricevuto una cifra molto superiore alle sue aspettative.

Gli utenti in Nuova Zelanda e Sud Africa saranno i primi a perdere l’accesso a Google Play Music il mese prossimo, mentre tutti gli altri paesi verranno coinvolti a ottobre.