La storia, secondo i rumor, è destinata a ripetersi: Google non avrebbe intenzione di seguire la concorrenza dotando Pixel 5 di una batteria finalmente più grande rispetto al passato. Il primo Google Pixel era equipaggiato con una batteria da 2.770 mAh poi ridotti a 2.700 mAh su Google Pixel 2; un aumento “generoso” su Google Pixel 3 a 2.915 mAh e un’altra riduzione poi su Google Pixel 4.

Per le indiscrezioni la filosofia di una batteria simile tra una generazione e l’altra rimarrà immutata, allo stesso modo del trend che dopo il calo su Google Pixel 4 suggerirebbe un incremento su Google Pixel 5. Detto, fatto: sarebbero 3.080 i mAh disponibili su quest’ultimo, in barba al fatto che uno smartphone con connettività 5G sulla carta dovrebbe essere più energivoro.

Ma Google sull’autonomia continua a pensarla in modo simile ad Apple, preferendo la via dell'”ottimizzazione”. Ad assorbire l’incremento dovuto al 5G dovrebbe contribuire l’adozione di un SoC di fascia medio alta (Snapdragon 765G) e non altissima (Snapdragon 865) che da molti viene indicato a bordo di Google Pixel 5, ma è indubbio che con un accumulatore di capacità maggiore la vita lontana dalla corrente potrebbe scorrere più spensierata.

Google però è questa, prendere o lasciare. L’unico aspetto positivo della vicenda è che se l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata significherebbe che Google Pixel 5 rimarrebbe un prodotto molto compatto e leggero, il che è affatto comune nel panorama attuale. Basterà a garantire delle vendite adeguate? Voi cosa ne pensate?