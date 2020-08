Gli aggiornamenti software di oggi sono decisamente variegati, tra ex top di gamma del calibro di Samsung Galaxy Note 9, low cost come Redmi 8A, smartwatch quale Huawei Watch GT e update in arrivo per i dispositivi Xiaomi e POCO soltanto nel mercato indiano. Procediamo con ordine e andiamo a scoprirne le novità.

Samsung Galaxy Note 9: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata di ieri vi abbiamo portato la nostra recensione dell’attuale flagship Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma il produttore sudcoreano, che negli ultimi tempi sta facendo un gran lavoro sul piano degli aggiornamenti software, non lascia indietro il modello di riferimento di due generazioni fa, ovvero Samsung Galaxy Note 9.

Quest’ultimo, come potete vedere dallo screenshot riportato a seguire, sta ricevendo un nuovo update che implementa le patch di sicurezza, o meglio la SMR (Security Maintenance Release), del mese di agosto 2020.

Il roll out è partito dall’Olanda e Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo un pacchetto OTA da 122 MB, che introduce la versione firmware N960FXXS6ETH4. Al netto delle patch generiche di Android (61) e di quelle specifiche di Samsung (39), non ci sono altre novità da segnalare. Insomma, niente a che vedere con il passaggio alla One UI 2.1 di qualche mese fa.

Redmi 8A: le novità dell’aggiornamento

Passando a Redmi 8A, precedente modello entry level del brand nato da una costola di Xiaomi, c’è un major update da segnalare: Android 10 è finalmente in roll out a livello mondiale, naturalmente rivestito dalla MIUI in versione 11.

Come al solito, l’aggiornamento era stato rilasciato dapprima soltanto in Cina, ma adesso si sta diffondendo sulla scena internazionale. Ecco le build disponibili per le diverse varianti di Redmi 8A:

China: V11.0.2.0.QCPCNXM

Global: V11.0.1.0.QCPMIXM

India: V11.0.1.0.QCPINXM

EEA (Europe): V11.0.1.0.QCPEUXM

Russia: V11.0.1.0.QCPRUXM

È opportuno precisare che la variante cinese e quella global comprendono ancora le patch di sicurezza di luglio 2020, mentre le altre includono già quelle di agosto 2020.

Ciò detto, Redmi 8A è in lista per ricevere anche la MIUI 12, tuttavia non vedrà Android 11.

Xiaomi e POCO salutano Mi Browser/Mint Browser in India

Gli smartphone facenti capo a Xiaomi, siano essi della serie Mi, a marchio Redmi o anche POCO, arrivano con preinstallato Mi Browser/Mi Browser Pro e in alcuni casi Mint Browser, tuttavia la situazione sta per cambiare, per lo meno in India.

Nei giorni scorsi il produttore cinese ha ufficialmente annunciato che con i prossimi aggiornamenti della MIUI per i propri smartphone commercializzati sul mercato indiano verrà introdotta l’opzione che permetterà agli utenti di disinstallare le suddette applicazioni. La situazione è una diretta conseguenza del ban da parte del governo indiano di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi.

D’altro canto, le stesse app Mi Browser Pro e Mint Browser erano già state rimosse dal Google Play Store a cause della giustificate polemiche legate alla raccolta di dati persino in modalità in incognito.

Nello screenshot seguente potete leggere la lista completa dei modelli a marchio Xiaomi, Redmi e POCO che verranno aggiornati per porre rimedio a questa situazione e permettere agli utenti di disfarsi delle app incriminate.

Huawei Watch GT: le novità dell’aggiornamento

Cambiamo completamente genere di dispositivo e parliamo adesso dell’unico smartwatch protagonista degli aggiornamenti di oggi: Huawei Watch GT.

Il wearable, spesso al centro delle cure software del produttore, sta ricevendo la versione software 1.0.12.26 per effetto di un file OTA da 4,07 MB, non pochi per un indossabile. Purtroppo il registro delle modifiche parla della generica risoluzione di problemi noti, senza entrare nel dettaglio.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9, Redmi 8A e Huawei Watch GT

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 9 e Redmi 8A sono già in roll out a livello internazionale, pertanto, se non li avete ancora ricevuti, vedrete spuntare a breve la classica notifica. In ogni caso, potete fare un controllo manuale entrando nelle Impostazioni di sistema, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

L’installazione dell’aggiornamento su Huawei Watch GT richiede di passare attraverso lo smartphone, in particolare è possibile seguire due metodi, qui di seguito descritti.

Metodo 1:

avviare l’applicazione mobile Huawei Health;

effettuare il pairing dello smartwatch con il telefono;

tappare la voce “Dispositivi” dalla schermata principale dell’app;

selezionare Huawei Watch GT dalla lista e scegliere Aggiornamento firmware;

seguire le istruzioni a schermo e procedere all’installazione dell’aggiornamento.

Metodo 2:

su dispositivi Android attivare la funzione “Auto-download update package over Wi-Fi” raggiungibile tramite il percorso Huawei Health app > Dispositivi > Huawei Watch GT;

su dispositivi iOS avviare l’applicazione Huawei Health, entrare nelle impostazioni e abilitare il download automatico degli aggiornamenti sotto Wi-Fi.