L’ultima versione del Material Design di Google include la visualizzazione della vostra immagine del profilo nell’angolo in alto a destra in ogni app per evidenziare l’account con il quale avete effettuato l’accesso.

Google ora sta cercando di ottimizzare questo selettore di account mostrando un’interfaccia a schermo intero quando si tocca l’avatar al posto del precedente riquadro, tuttavia è ancora possibile scorrere rapidamente gli account con lo swipe sull’avatar.

La nuova schermata ora include anche i collegamenti alle altre sezioni dell’app, tra cui le impostazioni, mentre i collegamenti alle norme sulla privacy e ai termini di servizio sono stati spostati in un’apposita sezione in fondo.

Google testa un selettore dell’account a schermo intero

L’interfaccia a schermo intero del selettore dell’account sembra interessare tutte le app Google principali come Google Maps, Gmail, Google Drive, Play Store e l’App Google. Nello screenshot sottostante potete vedere la nuova interfaccia in Google Maps.

Google Maps mostra questa nuova interfaccia del selettore anche su iOS, con la differenza che dopo aver toccato l’avatar del profilo viene prima visualizzato il riquadro come in precedenza che si espande a schermo intero con un’elegante animazione solo scorrendo il selettore.

La nuova interfaccia del selettore di account Google è attualmente in fase di test e non è ancora stata ampiamente implementata su Android. Per verificare se la modifica è presente sui vostri dispositivi potete aggiornare ad esempio Google Maps tramite il badge che trovate qui sotto.