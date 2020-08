Realme ha presentato in India Realme C12, smartphone che va ad arricchire la serie C del produttore figlio di OPPO. Nonostante sia un Android entry level, e la scheda tecnica lo suggerisce già alla prima occhiata alle memorie, i progettisti hanno fatto un discreto lavoro di ottimizzazione delle cornici intorno al display, il quale occupa l’88,7% dell’area a disposizione.

Per il resto non c’è da aspettarsi nulla di più che uno smartphone “onesto” con un’enorme batteria da 6.000 mAh, che unita al motore poco potente ed energivoro ha tutto ciò che serve per garantire un’autonomia da riferimento. Ecco di seguito tutte le informazioni da conoscere sul conto di Realme C12.

Caratteristiche tecniche di Realme C12

Realme C12 è basato sul SoC MediaTek Helio G35, un octa core da 2,3 GHz di picco realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, che viene assistito da 3 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 32 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile di ulteriori 256 GB con una microSD.

Il display è un’unità LCD IPS da 6,5 pollici di diagonale in formato 20:9; bassa la risoluzione, HD+ (720 x 1.600 pixel, 269 ppi), ma in linea con la concorrenza. All’interno è stato ricavato un notch che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel con apertura f/2.4, mentre sulla superficie opposta sono presenti tre fotocamere con AI insieme al flash LED: la principale da 13 megapixel f/2.2, una macro da 2 megapixel f/2.4 ed una mono da 2 megapixel.

Al di sotto del gruppo fotocamere posto in un quadrato dai vertici arrotondati è presente il lettore di impronte digitali, ricavato sulla superficie rivestita in P2i che è splash resistant, quindi resistente agli schizzi. Sul profilo inferiore c’è l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm che torna utile per ascoltare la radio FM tramite l’interfaccia utente Realme UI 1.0 basata su Android 10.

In tema di connettività Realme C12 supporta due nano SIM in aggiunta alla microSD, ha Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou mentre l’ingresso per ricarica e trasferimento dati è “solo” micro USB. La batteria di Realme C12, come anticipato sopra, è da 6.000 mAh, ma è sprovvista di ricarica rapida: sono 10 i watt di picco. Tuttavia c’è la ricarica inversa per donare energia ad altri dispositivi.

Dimensioni: 164,5 x 75,9 x 9,8 mm; peso: 209 grammi.

Disponibilità e prezzo di Realme C12

Realme C12 sarà disponibile dal 24 agosto in India nelle colorazioni Power Blue e Power Silver a 8.999 rupie, cioè circa 100 euro. Non abbiamo notizie in merito ad una eventuale commercializzazione in suolo europeo, ma vi terremo aggiornati. Nel frattempo fateci sapere nei commenti qual è la vostra opinione sul neonato di Realme.