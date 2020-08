Delle diverse modifiche che introdurrà la prossima OxygenOS di OnePlus una è già disponibile. Non ancora ufficialmente per i dispositivi dell’azienda mentre non lo sarà mai (ufficiale) per gli smartphone di altri produttori, ma l’escamotage individuato dalla community di sviluppatori la rende disponibile per tutti. Da subito.

Si tratta del nuovo font che OnePlus introdurrà in pianta stabile sulla OxygenOS 11 basata su Android 11, e che adesso è disponibile sulla terza e ultima developer preview per i OnePlus 8. OnePlus Sans, questo il nome scelto per il font, manda in panchina il precedente OnePlus Slate introdotto tre anni fa, e non può essere passato con facilità sulle attuali OxygenOS perché la UI cinese non consente di installare caratteri non previsti in fabbrica.

Lo si ritroverà già nelle OxygenOS 11 Open Beta, ma per il momento l’unico modo per averlo passa dalla soluzione individuata dagli sviluppatori di XDA. L’installazione è semplicissima per tutti gli appassionati di modding dal momento che consiste in un modulo Magisk da installare su qualsiasi Android e da rimuovere quando ci si stanca di OnePlus Sans.

Il modulo va bene anche sulle interfacce del gruppo Xiaomi, quindi Redmi e POCO, mentre sui dispositivi OnePlus rimpiazza il carattere OnePlus Slate. Le installazioni eseguite finora non hanno causato problemi, ma è buona norma eseguire un backup nel caso in cui qualcosa non andasse per il verso giusto.