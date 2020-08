Forse poteva essere più svelta Samsung ad estendere le gesture di navigazione di Android ai launcher di terze parti, ma alla fine la possibilità attesa da parecchi è presente nella One UI 2.5 di Samsung. La conferma arriva da parte di coloro che utilizzano un Samsung Galaxy Note 20 che include la versione più recente della UI coreana.

Nemmeno Google è stata troppo rapida nel fornire ai clienti dei Pixel questa possibilità: la navigazione tramite gesti all’interno del sistema operativo per i launcher di terze parti è arrivata sui Google Pixel 4 con il Feature Drop di dicembre, quindi due mesi dopo la presentazione.

Si è scoperto solo successivamente che il ritardo era in realtà giustificato da una laboriosità eccessiva nella revisione del codice del sistema operativo, tanto che – si disse – avrebbe meritato un piccolo avanzamento di versione che però Google ha abbandonato con Android 8.1 Oreo.

Quindi lo stesso lavoro è stato richiesto ai produttori terzi, con OnePlus che è stata molto rapida a svolgerlo, probabilmente agevolata dalla leggerezza dell’interfaccia utente, mentre è possibile che per la ragione opposta Samsung abbia dovuto lavorare più a lungo, nonostante nove mesi di tempo appaiano effettivamente un po’ eccessivi.

Adesso la speranza è che coloro che possiedono un Galaxy diverso dai Galaxy Note 20 non debbano attendere l’adeguamento dell’interfaccia di Samsung ad Android 11, altrimenti i tempi per la ricezione della One UI 2.5 potrebbero dilatarsi ulteriormente.