In questi giorni Xiaomi sta festeggiando il suo decimo compleanno (abbiamo già visto l’interessante iniziativa di eBay) e propone tantissime occasioni sul Mi Store per accontentare ogni tipologia di utente. Le offerte riguardano principalmente gli smartphone Android, anche della gamma Redmi, ma anche wearable e altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

Le offerte Xiaomi del 10° compleanno sul Mi Store

Prima di scoprire le offerte più interessanti dell’iniziativa Xiaomi, sappiate che fino al 20 agosto sarà in generale possibile ottenere uno sconto di 10 euro spendendone 100, 20 euro spendendone 200 e 30 euro spendendone 300. Rimane anche la possibilità di ottenere 5 euro di sconto extra per i nuovi clienti.

Fatta questa “premessa”, scopriamo insieme le offerte Xiaomi più interessanti del Mi Store:

Continua fino al 20 agosto anche l’iniziativa “Tira i dadi!“, che scoprire tante altre sorprese semplicemente scansionando il codice QR a questa pagina con il vostro smartphone. Per scoprire tutte le offerte pensate da Xiaomi per festeggiare sul Mi Store il suo decimo compleanno non vi resta che seguire questo link. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento?

