Da Netflix arrivano buone notizie per i possessori di tanti dispositivi Samsung e TCL, per i quali il popolare servizio di streaming ha aggiunto il supporto ufficiale ai contenuti HD e HDR 10.

Per quanto riguarda i contenuti in qualità HD e HDR 10, questi sono i nuovi device per i quali da Netflix è arrivata l’ufficialità del supporto (probabilmente per alcuni di essi già da un po’ è possibile usufruire di tale qualità):

HD

Samsung Galaxy A21s

Galaxy A21s Samsung Galaxy A31

Galaxy A31 Samsung Galaxy A41

Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G Samsung Galaxy M31s

Galaxy M31s Samsung Galaxy Note20

Galaxy Note20 Samsung Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra Samsung Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 TCL 10 5G

TCL 10 Plus

HDR 10

Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 TCL 10 5G

TCL 10 Plus

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione. Potete trovare l’elenco completo qui mentre Netflix per Android può essere scaricata dal Google Play Store: