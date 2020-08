La rete proprietaria Iliad continua a espandersi in (quasi) tutta Italia nonostante il periodo delle ferie. I lavori non si sono fermati nemmeno con la calura estiva, e ora l’operatore può contare su più di 4300 impianti attivi nella penisola. Andiamo a scoprire la mappa aggiornata.

La rete proprietaria Iliad si espande

Nelle prime due settimane del mese di agosto 2020 sono poco più di 120 i nuovi impianti attivati da Iliad in tutta Italia, con una maggiore concentrazione in Veneto, Liguria e Puglia. Il totale segnalato dalla mappa sempre aggiornata è di 4322 impianti: tra questi sono 3469 a offrire anche la banda 2100 MHz, disponibile per l’operatore da gennaio di quest’anno (in aggiunta alla banda 3 a 1800 MHz e alla 7 a 2600 MHz per quanto riguarda le reti 4G).

Restano ancora purtroppo completamente scoperte tre regioni italiane, precisamente Molise, Valle d’Aosta e Basilicata, dove il servizio Iliad viene comunque garantito grazie alle reti WINDTRE. Evidentemente l’operatore sta investendo principalmente nelle zone italiane più popolose, in modo da raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi prefissati.

Voi siete soddisfatti della copertura offerta da Iliad nella vostra zona? State già sfruttando la rete proprietaria dell’operatore o state ancora utilizzando quella WINDTRE? Fatecelo sapere nel solito box qui sotto.

