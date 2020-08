Huawei sta distribuendo update di sicurezza per alcuni dei suoi smartphone Android più popolari: stiamo parlando degli ultimi arrivati Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+, oltre che di Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro, che si stanno aggiornando proprio in queste ore.

Novità aggiornamento Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+

Iniziamo con i tre top di gamma 2020 del produttore: Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software in Europa, che integra le patch di sicurezza di agosto 2020. Queste ultime vanno a risolvere alcune problematiche, tra cui 2 vulnerabilità di tipo critico e 21 di alto livello.

L’update arriva con la EMUI 10.1.0.154 e richiede un download di 283 MB, ma non sembrano essere incluse altre novità di rilievo: nel caso potete segnalarcele nel solito box in fondo.

Novità aggiornamento Huawei P20 e Huawei P20 Pro

Anche Huawei P20 e Huawei P20 Pro stanno ricevendo un aggiornamento in queste ore, perlomeno quelli che hanno già ricevuto la EMUI 10 (in Italia è arrivata a giugno). In distribuzione è infatti l’update con le patch di sicurezza di luglio 2020, che includono la soluzione a 5 vulnerabilità critiche e a 9 di livello alto. Il changelog non riporta altre novità.

In questo caso il firmware in distribuzione è il 10.0.0.175/176 ed è in rollout a partire dalla Cina. Prima di poterlo vedere sugli smartphone italiani potrebbe passare qualche giorno.

Novità aggiornamento Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro

Chiudiamo gli aggiornamenti di oggi in casa Huawei con le patch di sicurezza di luglio 2020 in arrivo su Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro. Anche in questo caso sono in distribuzione per chi ha già ricevuto la EMUI 10 (in Italia è in rollout da qualche settimana) e portano la soluzione a 5 vulnerabilità critiche e 9 di livello alto.

Il firmware per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro è il 10.0.0.175 e sta partendo dalla Cina. Arriverà in Europa presumibilmente nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, P20, P20 Pro, Mate 10 e Mate 10 Pro

Potete aggiornare Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro dalle impostazioni di sistema, recandovi alla voce “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Gli update descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto l’Europa e più nello specifico i vostri smartphone: nel caso non vi resta altro da fare che attendere qualche giorno e ritentare.