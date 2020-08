I rapporti tra Governo statunitense e Huawei continuano a essere molto tesi e le ultime notizie provenienti dagli USA sembrano confermarlo: l’Amministrazione Trump, infatti, nelle scorse ore ha annunciato di avere in progetto di rafforzare ulteriormente le restrizioni nei confronti del colosso cinese.

Stando a quanto riportato da Reuters, l’obiettivo degli Stati Uniti è impedire a Huawei di avere accesso ai chip disponibili in commercio senza ottenere una licenza speciale dal Dipartimento del Commercio USA.

Gli USA provano a mettere Huawei con le spalle al muro

Inoltre il governo statunitense ha anche reso noto di avere aggiunto altre 38 aziende affiliate di Huawei alla propria blacklist, raggiungendo così un totale di 152 società.

Il Segretario al Commercio, Wilbur Ross, ha spiegato che tali nuove misure sono state prese in quanto Huawei ha provato a mettere in atto delle misure evasive e con queste nuove regole viene chiarito che qualsiasi utilizzo di software americano o apparecchiature di fabbricazione americana è vietato e richiede una licenza.

In sostanza, continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina e a farne le spese è anche Huawei, ritenuta dal governo USA una minaccia per la sicurezza nazionale in quanto, a suo dire, sottoposta a controllo diretto da parte del Partito Comunista Cinese.