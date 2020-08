Le cuffie true wireless Google Pixel Buds 2 questo mese riceveranno nuovi colori e un aggiornamento software, ma il colosso di Mountain View deve ancora dettagliare completamente i contenuti della nuova versione del firmware.

Nel frattempo, le cuffie True Wireless Pixel Buds di seconda generazione ora appaiono nell’app Trova il mio dispositivo accedendovi su Android o sul Web, dove vengono elencate tra i dispositivi collegati. Questa integrazione identifica attualmente il dispositivo al quale le cuffie sono state connesse l’ultima volta con la relativa data e l’ora.

Google Pixel Buds 2 appaiono nell’app Trova il mio dispositivo

Queste informazioni vengono visualizzate su una mappa tramite un segnaposto con l’icona di una cuffia generica su uno sfondo grigio, tuttavia il dispositivo non viene ancora visualizzato nella Ricerca Google come parte della query “trova dispositivo”.

Questa integrazione della posizione delle cuffie Google Pixel Buds 2 nell’app Trova il mio dispositivo non è disponibile nel menu “Trova dispositivo” dell’app Pixel Buds che al momento consente solo di riprodurre un suono di chiamata.

Questa funzionalità aggiuntiva potrebbe richiedere il prossimo update per diventare operativa. A partire da ieri pomeriggio, la maggior parte dei possessori di Pixel Buds vede le cuffie nell’app Trova il mio dispositivo.

Google Pixel Buds 2 sono state presentate in occasione del lancio di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. Si tratta di un paio di auricolari true wireless di tipo in-ear che, oltre a fornire un’ottima resa sonora, vantano diverse chicche interessanti come il suono adattivo, l’accelerometro vocale, l’integrazione di Google Assistant, e vari comandi touch per gestirle comodamente.