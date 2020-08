L’annuncio ufficiale di ieri sulla presentazione della linea ASUS ZenFone 7 sembra aver dato il la alle indiscrezioni, arrivate col contagocce fino a quel momento. A parlare è l’affidabile Roland Quandt che ha anticipato con un tweet alcune delle principali caratteristiche dei prossimi top di gamma ASUS.

Nell’articolo di ieri abbiamo espresso delle perplessità sul prezzo d’attacco di ASUS ZenFone 7 qualora si fosse puntato su un SoC top di gamma di Qualcomm, ma a Taiwan pare avessero un coniglio nel cilindro: secondo Quandt, ASUS ZenFone 7 avrà nientemeno che lo Snapdragon 865+ con una batteria da 5.000 mAh, ma nonostante questo la configurazione d’accesso con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costerà appena 499 euro.

Un prezzo stracciato, che addirittura potrebbe risultare poco conveniente se le anticipazioni di Quandt fossero confermate il giorno della presentazione, dal momento che con appena 50 euro in più (549 euro) si potrebbe acquistare la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna di ASUS ZenFone 7.

Nessuna informazione utile per capire su quale ambito possano aver risparmiato in ASUS per ottenere un compromesso tra base tecnica e prezzo che se fosse confermato avrebbe del clamoroso. Non resta che attendere l’annuncio del 26 agosto, al netto di altre anticipazioni.