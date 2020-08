ASUS ROG Phone 3 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra rappresentano due degli smartphone più potenti tra quelli lanciati negli ultimi mesi, oltre che più costosi.

Ma sapranno garantire agli utenti anche una notevole resistenza ai piccoli incidenti che ogni giorno potrebbero capitare ad uno smartphone? A tale domanda ha deciso di rispondere JerryRigEverything con un paio di video test pubblicati su YouTube.

Il test di resistenza di ASUS ROG Phone 3

Iniziamo dal device di ASUS, smartphone destinato agli appassionati di gaming e che si caratterizza per una scheda tecnica da primo della classe unita ad un design decisamente fuori dal comune (qui trovate la nostra recensione).

Ecco come affronta le torture a cui lo sottopone JerryRigEverything:

Anche Samsung Galaxy Note 20 Ultra è stato torturato

Passando al Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il tester non risparmia allo smartphone (ed al suo pennino integrato) “cattiverie” di vario tipo, utilizzando i soliti strumenti (un taglierino, oggetti appuntiti e persino un accendino). Se siete curiosi di scoprire come se la sia cavata, non dovete fare altro che guardare il seguente filmato:

Quale dei due si è comportato meglio?