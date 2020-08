Android Auto, la piattaforma software di casa Big G dedicata alle automobili, continua a ricevere attenzioni. Dopo le ultime novità annunciate di recente, ne emergono di nuove, estetiche ma allo stesso tempo funzionali. Riguardano la barra dinamica della schermata principale, che si arricchisce di nuove informazioni sui brani in riproduzione.

Nuove informazioni sulla schermata home di Android Auto

Come anticipato, le novità grafiche in questione riguardano la schermata principale di Android Auto, schermata che ora mostra le informazioni sul brano musicale in fase di riproduzione.

La foto scattata da un utente su Reddit mostra infatti che la barra inferiore della Home fa mostra del titolo del brano e del nome dell’artista, informazioni posizionate su due righe anziché una, a differenza di come accadeva in precedenza.

Una novità minima da parte di Google ma che sarà senza dubbio apprezzata dagli utenti, sempre in crescita considerando il bacino di utenza sempre maggiore di Android Auto.

Come di consueto, queste nuove informazioni sono in arrivo per mezzo di un aggiornamento lato server. Qui sotto il link al Google Play Store per scaricare l’ultima versione di Android Auto disponibile.

