Parecchi appassionati sognano da tempo uno smartphone con la superficie frontale interamente occupata dal display senza soluzioni “strane” per la fotocamera frontale, e finalmente quel momento è stato fissato. A piazzare per la prima volta una fotocamera frontale al di sotto del display sarà ZTE con uno smartphone in arrivo tra meno di due settimane.

Fotocamera frontale in-display per ZTE Axon 20 5G

ZTE Axon 20 5G sarà infatti lo smartphone che porterà una fotocamera in-display al grande pubblico dopo che OPPO ne aveva realizzato uno lo scorso dicembre ma sotto forma di prototipo: incredibili i passi avanti della tecnologia in appena qualche mese. Naturalmente, come avvenuto per i lettori di impronte, il display adatto per questo tipo di applicazione sarebbe un OLED (prodotto da Visionox), il quale non necessita di retroilluminazione e dunque non disturba il lavoro della fotocamera.

Già a giugno i cinesi di Visionox avevano annunciato di avere una soluzione pronta per essere realizzata su grande scala, il che significa che ZTE Axon 20 5G potrebbe essere il primo di una serie di prodotti con fotocamera in-display. Secondo le indiscrezioni ZTE Axon 20 5G nonostante una soluzione d’avanguardia dovrebbe essere un medio di gamma con SoC Snapdragon 765G e fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Una recente certificazione di TENAA ha anticipato una configurazione con quattro fotocamere posteriori con il principale da 64 megapixel e la fotocamera frontale che sarebbe da 32 megapixel. ZTE Axon 20 5G è atteso in Cina per il primo di settembre, mentre non sappiamo ancora nulla su un’eventuale commercializzazione al di fuori del continente asiatico.

Gli ASUS ZenFone 7 sono pronti al debutto

Nel futuro immediato ci attende un’altra novità. Oltre a ZTE c’è anche ASUS in procinto di ufficializzare un nuovo prodotto, anzi più di uno a giudicare dall’immagine diffusa da Taiwan che parla della “serie ASUS ZenFone 7” in arrivo il 26 agosto alle 8:00 italiane tramite un evento in streaming.

Le indiscrezioni finora non ci hanno fornito grosse anticipazioni, ma su ASUS ZenFone 7 ricadono grandi aspettative dopo che un anno fa ASUS ZenFone 6 aveva stupito addetti ai lavori e appassionati con un meccanismo rotativo per le fotocamere. Se l’azienda dovesse procedere in continuità con il passato, all’interno di ASUS ZenFone 7 dovremmo trovare il successore dello Snapdragon 855 dello scorso anno, quindi lo Snapdragon 865.

In questa ipotesi dovremmo attenderci un prezzo meno aggressivo: nonostante il SoC top di gamma ASUS ZenFone 6 era stato proposto a 499 euro per la variante base da 6+64 GB, ma lo Snapdragon 865 costa di più ai produttori per via dei componenti per il 5G, per cui il prezzo di ASUS ZenFone 7 potrebbe evolversi in negativo. Preferireste uno Snapdragon 765G per mantenere stabile il listino? Fateci sapere nei commenti.