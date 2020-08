Xiaomi ha lanciato Mi 10 Ultra con una strabiliante ricarica rapida cablata da 120 W, ma è improbabile che il top di gamma esca dalla Cina, tuttavia la società ha pubblicato un video accurato in cui si vedono le parti interne del dispositivo disassemblato, mettendo alla luce interessanti dettagli.

Ecco il video ufficiale dello smontaggio di Mi 10 Ultra

Il video dello smontaggio di Xiaomi Mi 10 Ultra dura un paio di minuti e i primi dettagli che si notano rimuovendo il pannello posteriore sono il chip NFC e la bobina per la ricarica wireless da 50 W.

Xiaomi ha ricordato che se Mi 10 Ultra è adagiato sul caricabatterie wireless proprietario, può passare dallo 0 al 100% in soli 40 minuti, qualcosa che i concorrenti non sono in grado di raggiungere nemmeno via cavo.

Il video dello smontaggio di Mi 10 Ultra rivela alcuni dei sensori dietro gli obiettivi e un sandwich grafene-rame per chipset, RAM, memoria e modem, un foglio aggiuntivo di grafene, combinato con una camera di raffreddamento in rame con vapore sotto il pannello frontale, e un’ulteriore pellicola altamente conduttiva, posizionata proprio tra lo scanner ottico di impronte digitali e l’OLED, che aiuta a dissipare il calore attraverso il display da 110 cm quadrati.

Il video ha anche confermato che il motore di vibrazione dell’asse X si trova proprio sotto la batteria, mentre l’auricolare funge anche da secondo altoparlante per offrire il suono stereo.

Xiaomi Mi 10 Ultra è protetto anteriormente dal Gorilla Glass 5 e dal Gorilla Glass 6 sul retro ed è in vendita in Cina a partire dal 16 agosto 2020, inoltre la sua prima vendita lampo è in programma il 21 agosto con prezzi a partire da 5,299 yuan, circa 644 euro al cambio attuale. Non sappiamo ancora se ed eventualmente quando potrà essere acquistabile anche in Europa.