Fra gli smartphone tra i 200 e i 300 Euro c’è un marchio che spicca più degli altri per un sovraffollamento non di poco conto. Parliamo di Redmi, costola di Xiaomi, che in questi giorni propone ben tre smartphone a un prezzo scontato grazie a un interessante coupon.

I fantastici 3 sotto i 200 Euro col coupon sconto

Parliamo di Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, tutti smartphone presenti nella nostra selezione ai migliori smartphone Android e che possono vantare di un rapporto qualità/prezzo davvero senza eguali su questa fascia di prezzo. Fra le caratteristiche tecniche, ad esempio, ritroviamo per tutti e tre gli smartphone anche il modulo NFC, non sempre scontato.

Iniziamo con Redmi Note 8 Pro, il più vecchio del lotto, con processore Mediatek Helio G90T, un ampio display da 6,53 pollici, 6GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Lato prestazioni e batteria non soffre di alcun problema grazie anche ad un modulo da 4500 mAh mentre sul comparto fotografico non fa miracoli ma è comunque carrozzato con un sensore principale da 64 megapixel, uno di tipo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro e di profondità. È disponibile su eBay a 168 Euro invece di 198 Euro, oppure 184 Euro invece di 217 Euro nella variante 6/128 GB, sconto disponibile col codice coupon PXIAOMIT15.

Il secondo prodotto, nonché quello più economico, è Redmi Note 9 che non differisce molto per dimensioni ma è inferiore dal punto di vista della scheda tecnica con processore Mediatek Helio G85, 4 GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna, fotocamere da 48 mpx, 8 mpx ultra grandangolare, sensore macro e di profondità. Leggermente superiore dal punto di vista della batteria con un modulo da 5000 mAh. È disponibile su eBay a 134 Euro invece di 157 Euro, oppure a 149 Euro invece di 176 Euro nella variante 4/128 GB, sconto disponibile col codice sconto PXIAOMIT15.

L’ultimo prodotto è Redmi Note 9 Pro, il più prestante nonché più costoso del lotto. È lo smartphone da preferire se si vuole avere un prodotto più completo e longevo nel tempo dato che ha una scheda tecnica molto attuale: il processore è lo Snapdragon 720G affiancato da 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, 5020 mAh di batteria e 4 fotocamere da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e di profondità da 2 megapixel. Disponibile su eBay a 198 Euro invece di 233 Euro, sconto disponibile col coupon PXIAOMIT15.

Tutti i venditori dei prodotti linkati sono affidabili nonché autorizzati a vendere prodotti Xiaomi.