Con i Samsung Galaxy S21 del 2021 l’azienda coreana potrebbe offrire una caratteristica quasi unica nel panorama odierno dei top di gamma. L’indiscrezione ha del clamoroso nel contesto attuale, ma la fonte è affidabile per cui vale la pena dar spazio al rumor: i Samsung Galaxy S21 potrebbero avere l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Il “vecchio” che potrebbe tornare d’attualità su Samsung Galaxy S21

Fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile credere che nel futuro della tecnologia avremmo desiderato una caratteristica basilare come il jack audio, ma da qualche tempo l’ingresso per le cuffie è sparito dai prodotti più costosi, per cui un rumor come questo può accendere le speranze di molti appassionati che non hanno mandato giù gli auricolari wireless.

Non sappiamo se Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ avranno realmente l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri, ma possiamo sperare che a Seul abbiano almeno preso in considerazione l’idea. Secondo il rumor, nonostante i progettisti coreani lo considerino un “esperimento rischioso”, l’operazione regalerebbe ai prossimi top di gamma una gran visibilità sui media, spingendo in alto le vendite.

Samsung quindi utilizzerebbe il ciclo vitale dei Samsung Galaxy S21 per valutare l’impatto sulle vendite del jack e capire quale sia la miglior strada futura.

Dalla Cina diverse immagini di Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Prima però Samsung deve affrontare la sfida Samsung Galaxy Z Fold2 5G, solamente anticipato durante l’evento Unpacked che ha partorito i Samsung Galaxy Note 20. L’azienda infatti non ha fornito molte informazioni sulla seconda generazione del pieghevole, rimandando gli appassionati ad un evento di lancio dedicato in programma per il primo di settembre.

Ad anticipare qualche informazione agli appassionati è il TENAA, uno degli organismi di regolamentazione cinese che nelle scorse ore ha vagliato la candidatura di Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Non sono tanto i dettagli tecnici a risultare interessanti, quanto le immagini allegate alla pratica del prossimo prodotto di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Bronze e Mystic Black, ed è proprio quest’ultima ad apparire nelle immagini dell’ente cinese.