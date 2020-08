Huawei è al lavoro per migliorare il suo ecosistema, soprattutto dopo i problemi provocati dal famoso ban da parte degli USA: tra i punti “all’ordine del giorno” troviamo il suo Huawei Assistant, che potrebbe presto essere perfezionato con l’arrivo di qualche novità.

Huawei Assistant è l’assistente personale a bordo di alcuni dispositivi Huawei, capace di fornire news, informazioni, meteo, calendario e molto altro, tra cui un sistema di ricerca globale che consente di trovare contatti, fotografie, indirizzi e-mail, promemoria e applicazioni installate. Ebbene, sembra che il produttore cinese stia testando alcune novità, tra cui opzioni per la personalizzazione.

Nella parte alta, come potete iniziare a vedere negli screenshot qui sotto, la dicitura “TODAY” dovrebbe poter essere sostituita da alcune informazioni utili come i passi fatti finora, le calorie bruciate, il tempo di accensione dello schermo, il meteo o dettagli sugli esercizi. In questo modo gli utenti potranno aggiungere degli elementi e modificarne la disposizione, oltre a personalizzare l’intestazione con del testo.

Queste novità (e magari altre finora non trapelate) sono attualmente in fase di test e potrebbero essere rese disponibili attraverso un normale aggiornamento dell’app Huawei Assistant. Per quanto riguarda le tempistiche non abbiamo al momento informazioni: continuate a seguirci per rimanere al passo con le ultime novità.

