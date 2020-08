E se il nostro smartphone Android fosse in grado di raggiungere da solo il caricabatterie più vicino? Tutto questo è (in parte) realtà, perché i ricercatori della Seoul National University hanno creato una particolare cover robotica, che potrebbe essere capace di far arrivare da solo il dispositivo alla basetta wireless più vicina. Curiosi di scoprirne di più su CaseCrawler (questo il suo nome), vero?

Ecco CaseCrawler, la cover perfetta per il vostro smartphone

CaseCrawler è dotata di una struttura con piccole articolazioni retrattili, in grado di far spostare lo smartphone in una direzione: quella del caricabatterie wireless più vicino.

Il dispositivo, nella fase attuale dello sviluppo, ha uno spessore di 16 mm all’estremità che ospita il motore e pesa 22,7 grammi, ma è capace di spostare un “carico” di 300 grammi, valore sufficiente per di fatto qualsiasi smartphone in commercio. Potete iniziare a pregustarne il funzionamento nella breve clip qui sotto, ma in fondo potete scoprirne di più con un video.

Al momento stiamo parlando di un prototipo, e non sappiamo se un qualcosa del genere potrà mai davvero essere commercializzato: quella di poter raggiungere il caricabatterie wireless è solo una delle possibili applicazioni di questo “robottino”, che purtroppo non è ancora dotato di una sua intelligenza o di una particolare abilità nello schivare oggetti (come fa un robot aspirapolvere ad esempio); i piccoli ostacoli, come ad esempio i libri, non sono comunque un problema e non fermeranno la sua ferrea volontà.

D’altro canto lo smartphone che trasporta potrebbe fornire tutte le informazioni di cui può avere bisogno per orientarsi al meglio e spostarsi in modo più smart sulla scrivania (senza suicidarsi inesorabilmente). Chissà se questa idea potrà avere un futuro roseo per i nostri smartphone Android: fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.