Nuovi aggiornamenti per OnePlus 8/8 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 8 Pro e altri

Inizio di settimana all’insegna degli aggiornamenti software nel mondo Android e gli smartphone interessati fanno capo a due soli produttori: OnePlus e Xiaomi. Nel caso del primo, si tratta degli attuali modelli di punta OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro; per il secondo, invece, il gruppetto variegato comprende Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: le novità degli aggiornamenti

Giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato degli ultimi riconoscimenti ottenuti da OnePlus 8 Pro, che in coppia col fratello minore OnePlus 8 è in attesa di ricevere Android 11 con la OxygenOS 11 (ecco le novità che arriveranno).

Nel frattempo i due modelli possono consolarsi con un nuovo aggiornamento software, sebbene meno entusiasmante. Annunciato come sempre sul forum ufficiale della casa cinese, con un thread dedicato a OnePlus 8 e uno a OnePlus 8 Pro, il nuovo update è già in roll out in diversi mercati e contiene una serie di fix, oltre alle patch di sicurezza del mese di agosto 2020.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo in Europa la OxygenOS 10.5.12 (10.5.13 [IN] e [NA]) e le novità menzionate nel registro delle modifiche sono precisamente:

A livello di Sistema:

Fix della sovrapposizione dei caratteri nel Display Ambient

Fix di problemi noti e miglioramento della stabilità di sistema

Patch di sicurezza di Android 2020.8

Per la Fotocamera:

Ottimizzazione per la fotocamera anteriore

Xiaomi Mi 9 Lite, Mi Max 3, Mi 8 Pro e Mi 8 Pro Explorer Edition: le novità degli aggiornamenti

In casa Xiaomi sono ben quattro gli smartphone che si stanno aggiornando in queste ore e sono il best buy dello scorso anno Xiaomi Mi 9 Lite, il gigante Xiaomi Mi Max 3 e gli ex flagship Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Procedendo con ordine, Xiaomi Mi 9 Lite sta ricevendo proprio in Italia l’atteso update alla MIUI 12. Si tratta di un aggiornamento in versione stabile dal peso di 852 MB e introduce la versione software MIUI V12.0.2.0.QFCEUXM. Per le novità della MIUI 12, vi rimandiamo al nostro video dedicato.

Lo stesso importante aggiornamento, anche qui in versione stabile, è in rilascio per Xiaomi Mi Max 3, tuttavia si tratta di una release dedicata al modello cinese e infatti la versione in roll out è la MIUI 12.0.1.0.QEDCNXM. Ecco il link per un eventuale download:

Download MIUI 12 China Stable per Xiaomi Mi Max 3

Si aggiungono all’appello anche Xiaomi Mi 8 Pro e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Come per il modello citato poco fa, anche queste versioni sono destinate al mercato cinese: il primo sta ricevendo la MIUI 12.0.1.0.QECCNXM, il secondo invece la 12.0.1.0.QEHCNXM. Ecco i link per un eventuale download:

Download MIUI 12 China Stable per Xiaomi Mi 8 Pro

Download MIUI 12 China Stable per Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Come aggiornare OnePlus 8/8 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, Mi Max 3, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition

Per gli ultimi tre modelli elencati, come detto, si tratta di versioni software destinate al mercato cinese. Nel caso dei primi tre, ovvero OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e Xiaomi Mi 9 Lite, il roll out per il nostro mercato è già in corso, pertanto, se non li avete ancora ricevuti, li vedrete spuntare a breve. In ogni caso, potete effettuare un controllo manuale di disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema e nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Avete già ricevuto i nuovi aggiornamenti sui vostri OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e Xiaomi Mi 9 Lite? Fatecelo sapere nel box dei commenti.